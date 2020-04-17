Погуляли: В Дружковке мальчишки бросали камни по окнам

В Дружковке (Донецкая обл.) по дороге домой братья 11 и 13 лет разбили кирпичом четыре окна в одном из помещений по улице Привокзальной. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от работников управления полиции охраны о том, что во время выезда на срабатывание сигнализации, ими были обнаружены два парня, которые бросали камни в окна заправочной станции по улице Привокзальной.

Выяснилось, что ребята направлялись мимо этого помещения домой. Чтобы дорога была веселее, дети подобрали с земли камни и стали бросать по окнам, пока не приехали полицейские. Они разбили четыре стеклопакета.

Инспекторы ювенальной превенции Дружковского отделения полиции провели с подростками профилактическую беседу, а в отношении матери составили административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Ювенальные полицейские призывают родителей быть более внимательными к своим детям, проводить с ними разъяснительные беседы и интересоваться, как и с кем они проводят свое свободное время.

Кроме того в полиции напомнили о неукоснительном соблюдении мер карантина. Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет не без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка – запрещено!