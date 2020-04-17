На Донетчине выздоравливает 95-летняя пациентка с коронавирусом

На Донетчине выздоровели уже 8 заболевших коронавирусной инфекцией. Медики ожидают, что в ближайшее время смогут выписать из больницы и 95-летнюю пациентку с COVID-19 из Мариуполя. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В Донецкой области добавился еще один пациент, который выздоровел от COVID-19. Это женщина из Мариуполя, и по состоянию на сегодня людей, которые выздоровели, у нас 8. На лечении находятся еще 3 человека», – сообщил Педенко.

Он отметил, что есть еще позитивная новость из Мариуполя.

«Пациентка 95-ти лет вчера получила первый негативный результат контрольного теста на коронавирус. Надеемся, что или в воскресенье, или во вторник, если будет получен и второй негативный результат ПЦР*-диагностики, она будет уже выписана домой», – рассказал Педенко.

Также он добавил, что пациент с COVID-19 в Славянске получает лечение амбулаторно, он находится дома.

Александр Педенко сообщил, что за прошлые сутки в области было проведено 54 ПЦР-исследования. Всего было сделано 293 ПЦР-теста в 2-х лабораториях в Донецкой области.

Отметим, по информации департамента здравоохранения Донецкой ОГА на 9:00 17 апреля, в Донецкой области зарегистрировано 12 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них по городам: Мариуполь – 6, Бахмут – 1, Белозерское – 1, Дружковка – 2, Мирноград – 1 и Славянск – 1. Новых случаев COVID-19 за сутки не выявлено.

Зафиксирован 1 летальный случай (в Дружковке), и 8 человек выздоровели: 1 – из Бахмута, 5 – из Мариуполя, 1 – из Белозерского и 1 – из Мирнограда.

*Сокращения: ПЦР – метод полимеразной цепной реакции.