Пасха online: Где посмотреть богослужения

В этом году украинцы будут отмечать Пасху необычно – карантин, введенный как противодействие коронавирусу, заставляет не только граждан оставаться дома, но и священнослужителей изменить формат празднования Пасхи.

В Офисе президента сообщили, что пасхальные богослужения пройдут в режиме прямого эфира, а службы будут транслировать украинские телеканалы.

Так, 18 и 19 апреля церковные богослужения будут транслировать пять украинских телеканалов, в частности ICTV, «UA: Первый», 1 + 1, «Украина» и «Интер».