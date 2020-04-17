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Пасха online: Где посмотреть богослужения

17.04.20 16:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В этом году украинцы будут отмечать Пасху необычно – карантин, введенный как противодействие коронавирусу, заставляет не только граждан оставаться дома, но и священнослужителей изменить формат празднования Пасхи.

В Офисе президента сообщили, что пасхальные богослужения пройдут в режиме прямого эфира, а службы будут транслировать украинские телеканалы.

Так, 18 и 19 апреля церковные богослужения будут транслировать пять украинских телеканалов, в частности ICTV, «UA: Первый», 1 + 1, «Украина» и «Интер».

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