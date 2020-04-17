72% украинцев сбережений хватит не больше, чем на месяц, – опрос

67% людей в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах с населением более 50 тыс. человек работают полный рабочий день, 13% работают неполный рабочий день и 19% не работают. Таковы данные второй части первой волны исследования «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которое проводилось 12 апреля.

Меньше половины опрошенных (44%) говорят, что не потеряли свою занятость и работают, как и раньше, еще 5% стали работать больше, чем до карантина. Еще 24% работают, но меньше, чем до карантина, так как сократилось количество рабочих часов. При этом 6% потеряли свою работу и еще 17% находятся в неоплачиваемом отпуске в связи с карантином.

Среди тех, кто работает, 60% работают полностью или частично удаленно, 40% – продолжают работать, как и раньше.

19% украинцев утверждают, что потеряли какой-либо доход после начала карантина, еще для 44% уровень дохода уменьшился.

Каждый десятый украинец уже сегодня утверждает, что оказался на грани существования, четвертая часть испытывает существенные финансовые трудности.

72% опрошенных отмечают, что сбережений хватит не более чем на месяц, если они прекратят получать свой текущий доход.

65% не поддерживают инициативу закрытия крупных предприятий и заводов. Подавляющее большинство украинцев наоборот, ожидают поддержку от государства предприятиям. При этом 70% украинцев считают вероятными веерные отключения электроэнергии.

*Исследование проведено на базе платформы для онлайн-опросов Gradus, 12 апреля, методом самозаполнения. Объем выборки – 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

«Градус здоровья Украины. Обратная связь» – это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Онлайн-анкетирование проводится в приложении «Gradus: социология в смартфоне». Основная цель проекта – получать объективную информацию из первых уст, поэтому организаторы призывают устанавливать приложение на мобильный телефон и проходить регулярные опросы.