До 500 человек ежедневно: На Донетчине растет число обращений в центры занятости

В Донецкой области количество людей, которые обращаются в центры занятости, за период карантина увеличилось в 2 раза. В целом на учете в центрах занятости региона состоят более 15 тыс. человек. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила директор Донецкого обласного центра занятости Валентина Рыбалко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что вопрос занятости с началом карантина стал особенно актуальным. Многие потеряли работу и источник дохода. Поэтому возможность получения материальной поддержки, получения работы трудоустройства сегодня беспокоит многих людей.

«Количество обращений граждан в центры занятости Донецкой области возросло почти вдвое. Если в январе-февраля в центрах занятости регистрировались 150-200 человек, то на сегодня мы обрабатываем 400-500 обращений ежедневно», – отметила Рыбалко.

Директор центра занятости области добавила, что за период карантина предоставлен статус безработного и оказана помощь по безработице почти 7 тыс. жителей региона.

Всего на учете центров занятости, по состоянию на 17 апреля, находятся более 15 тыс. человек, что на 42% больше, чем на соответствующую дату в прошлом году.