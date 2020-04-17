Прокуратура установила виновных в гибели двух сотрудников СБУ на Луганщине

Правоохранители установили участников незаконного вооруженного формирования «ЛНР», причастных к гибели двух сотрудников Службы безопасности Украины в Луганской области в 2018 году. Об этом пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, к гибели сотрудников украинской спецслужбы в селе Желобок причастны четверо членов «милиции ЛНР». Приказ открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины отдавал командир «4-й отдельной механизированной бригады» – житель города Ясиноватая Донецкой области. Он возглавил структурное подразделение НВФ в апреле 2015 года.

Ему и еще трем фигурантам в уголовном производстве сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей и участия в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых лиц.

Досудебное расследование осуществляют следователи третьего управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.