В Мариуполе полицейские спасли мужчину





В Мариуполе экипаж патрульной полиции оказал помощь мужчине, у которого случился эпилептический приступ. Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Экипаж, который патрулировал в Центральном районе, получил сообщение из телеграмм-канала «Безопасный город» о том, что лежит мужчина без сознания.

Прибыв по месту вызова, полицейские обнаружили гражданина и привели его в чувство. Мужчина находился с признаками алкогольного опьянения, зато сообщил свои данные и адрес проживания. Вдруг его состояние ухудшилось, он начал задыхаться и корчиться в судорогах. Все указывало на эпилептический приступ, поэтому патрульные зафиксировали мужчину, чтобы он не нанес себе повреждения и вызвали медиков. По приезду, 44-летнего горожанина передали специалистам.