Из ofline в online: В Мариуполе стартовал новый проект IncluseHub

В Мариуполе в рамках проекта «Укрепление социальной сплоченности» в партнерстве с IncluseHub стартовал онлайн курс по контент-менеджменту. Об этом сообщает Каритас Мариуполь

Отмечается, что в рамках курса будут обучать как работать с:

элементами управления административной панели WordPress;

с визуальным редактором – основным инструментом при работе над содержанием сайта;

с виджетами – информационными блоками;

с некоторыми плагинами – программным дополнением для расширения функциональности в работе сайта.

«Полученные навыки позволят нашим участникам повысить свою конкурентоспособность на рынке, создать свой бизнес или трансформировать текущий бизнес с офлайна в онлайн», – говорится в сообщении.

IncluseHub – проект, который реализует UNICEF Ukraine и Фонд «Профессиональное развитие Харькова» при финансовой поддержке Европейского союза.

Более подробно о проекте: +38 (096) 238 26 27.