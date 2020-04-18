Из ofline в online: В Мариуполе стартовал новый проект IncluseHub

В Мариуполе в рамках проекта «Укрепление социальной сплоченности» в партнерстве с IncluseHub стартовал онлайн курс по контент-менеджменту. Об этом сообщает Каритас Мариуполь
Отмечается, что в рамках курса будут обучать как работать с:
- элементами управления административной панели WordPress;
- с визуальным редактором – основным инструментом при работе над содержанием сайта;
- с виджетами – информационными блоками;
- с некоторыми плагинами – программным дополнением для расширения функциональности в работе сайта.
«Полученные навыки позволят нашим участникам повысить свою конкурентоспособность на рынке, создать свой бизнес или трансформировать текущий бизнес с офлайна в онлайн», – говорится в сообщении.
IncluseHub – проект, который реализует UNICEF Ukraine и Фонд «Профессиональное развитие Харькова» при финансовой поддержке Европейского союза.
Более подробно о проекте: +38 (096) 238 26 27.