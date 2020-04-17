На Луганщине подтвердили уже 9 случаев COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки зарегистрировали 5 новых случаев коронавирусной болезни – в Рубежном, Лисичанске, Кременском районе. Всего лабораторно подтвердили уже 9 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Департамент охраны здоровья Луганской областной государственной администрации.

«По оперативной информации Главного управления "Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины", на 17 апреля, в области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано 5 случаев», – сказано в сообщении.

Отмечается, новые случаи зафиксированы в Рубежном, Лисичанске и Кременском районе. Как уточнили медики, среди вновь заболевших, 5 человек (55%) составляют жители возрастом от 30 до 49 лет. Также, диагноз подтвердился у 3 человек 65 лет и старше (33,3%) и у 1 человека младше 29 лет (11,1%).

Продолжается лабораторное тестирование методом ПЦР контактных лиц и всех больных с диагнозом «пневмония». Благодаря этому было выявлено 4 новых случая среди контактных лиц одного из больных и 1 случай у человека, который находился на самоизоляции после возвращения из-за границы.

Всего, на стационарном лечении находятся 6 человек, амбулаторно лечатся 3 человека.