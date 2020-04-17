Используют карантин: В «Л-ДНР» скрыто готовят диверсионные группы

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) использует карантинный режим для подготовки диверсионных групп и снайперских пар. Об этом сегодня, 17 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар», – говорится в сообщении.

В частности, по его словам, на этой неделе НВФ проводили активную подготовку вне полигонов. «В то же время, противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в т. ч. боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов», – сказано в сообщении.