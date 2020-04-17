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Оказал сопротивление: СБУ задержала в Одессе экс-участника НВФ «ДНР»

17.04.20 17:23
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, в 2018 году злоумышленник покинул ряды НВФ и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР».

«Сотрудники СБУ задержали бывшего участника НВФ в Одессе. Во время задержания злоумышленник оказал о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление», – говорится в сообщении.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в НВФ «ДНР».

«Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения», – сказано в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

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