Коронавирус в Украине: Получат ли бесплатную медпомощь граждане не выбравшие семейного врача

В Украине каждый гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе первичной медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту»).

Отмечается, что право на бесплатную медпомощь определено Законом Украины «Об основах законодательства Украины о здравоохранении», и никакой другой закон или подзаконный акт его не сужает и не оговаривает, в частности, и из-за отсутствия выбранного семейного врача.

Это также касается иностранцев, людей без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и людей, признанных беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Украина гарантирует им полную оплату необходимых медицинских услуг и лекарственных средств за счет государственного бюджета.

Более подробную информацию о том, как получить медицинскую помощь, если у вас нет документа, удостоверяющего личность, можно узнать в отчете БФ «Право на защиту» по ссылке.