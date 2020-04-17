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Обмен пленными не отменяет российскую агрессию в Украине, – МИД Польши

17.04.20 18:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся накануне и является позитивным шагом, не должен затмить общую проблему, которой является российская агрессия в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Польши по поводу обмена пленными.

«МИД РП с удовольствием восприняло информацию об очередном обмене заключенных и лиц, которые удерживаются связи с российско-украинским конфликтом. Договоренность о их возвращении является важным гуманитарным шагом, особенно в контексте приближения православной Пасхи. Впрочем, этот положительный и очень нужный шаг не может омрачить общую картину все еще крайне сложной ситуации на востоке Украины, где наблюдается дестабилизация в связи с российской агрессией», – говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, Польша поддерживает посреднические усилия Германии и Франции в рамках Нормандского формата, а также ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы.

«Мы ожидаем, что нынешнее событие будет началом реализации всех договоренностей, согласованных во время декабрьского саммита Нормандского формата в Париже и обязательств в рамках Минских договоренностей», – подчеркивается в заявлении МИД Польши.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

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