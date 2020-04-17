В Донецкой области на одну вакансию претендуют больше 20 безработных

На Донетчине количество вакансий в центрах занятости за последнее время сократилось вдвое. При этом на одну вакансию в области претендует больше 20-ти человек. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила директор Донецкого обласного центра занятости Валентина Рыбалко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что по состоянию на 17 апреля, в Донецкой области на учете в центрах занятости находятся более 15 тыс. человек. В то же время в банке данных службы занятости насчитывается всего 724 вакансии, их число сократилось вдвое.

«Средний размер зарплаты по имеющимся вакансиям составляет 7300 грн. По структуре вакансий: 10% – это вакансии с минимальным размером зарплаты, но каждая 7-я вакансия – с размером зарплаты более 10 тыс. грн. Преимущественно это рабочие профессии, с высокой квалификацией. Примеры таких вакансий есть на металлургическом производстве в «Азовстали» – с зарплатой 36, 35, 25 тыс. грн. В «Метинвесте» токари разной квалификации – от 18-20 тыс. грн, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, другие. Достаточно высокие размеры зарплат на Авдеевском коксохимзаводе – 15-18 тыс грн., Новокраматорском машиностроительном заводе, где фрезеровщикам предлагают 15 тыс. грн.», – рассказала Рыбалко.

Директор областного центра занятости также сообщила, что во время карантина повысился спрос на таких специалистов, как медицинские работники, швеи, водители, пекари.

«Но по наличию профессий люди, которые состоят на учете в службе занятости, не спешат соглашаться на эти вакансии, потому что, к сожалению, заработная плата не соответствует нагрузке и ответственности по имеющимся вакансиям», – сказала Рыбалко.

По ее словам, за период действия карантина при содействии службы занятости в области было трудоустроено 1835 человек. Из них 1200 человек трудоустроено из числа безработных и более 600 человек – до предоставления статуса безработного, то есть в первый день обращения люди согласились на предложенную работу.