Обмен пленными: В ОБСЕ назвали возможный следующий формат

В ОБСЕ поприветствовали проведение обмена пленными между Украиной и ОРДЛО*, и призвали стороны и в дальнейшем работать над урегулированием гуманитарной и ситуации по безопасности на Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Организации сообщает « РБК – Украина ».

По словам специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау, обмен пленными, совершенный накануне Пасхи, очень символичен. «Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов Минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным», – отметила она.

Подводя итоги, Грау призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, российские СМИ сообщили, что в ОБСЕ назвали возможный формат проведения следующего обмена пленными между Украиной и подконтрольными России «ДНР» и «ЛНР».

По словам координатора ОБСЕ, следующий обмен пленными может происходить в формате «всех установленных на всех установленных».

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

*Прим. – ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей