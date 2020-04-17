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Обмен пленными: В ОБСЕ назвали возможный следующий формат

17.04.20 16:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ОБСЕ поприветствовали проведение обмена пленными между Украиной и ОРДЛО*, и призвали стороны и в дальнейшем работать над урегулированием гуманитарной и ситуации по безопасности на Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Организации сообщает «РБК – Украина».

По словам специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау, обмен пленными, совершенный накануне Пасхи, очень символичен. «Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов Минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным», – отметила она.

Подводя итоги, Грау призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, российские СМИ сообщили, что в ОБСЕ назвали возможный формат проведения следующего обмена пленными между Украиной и подконтрольными России «ДНР» и «ЛНР».

*Прим. – ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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