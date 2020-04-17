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COVID-19 : В «ДНР» ужесточат контроль за врачами

17.04.20 19:12
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

«Глава ДНР» Денис Пушилин поручил «минздраву» ужесточить контроль за соблюдением медперсоналом правил норм работы с пациентами с COVID-19, сообщают местные интернет-ресурсы.

Он также потребовал проведения регулярных проверок и ужесточения контроля за выполнением правил и инструкций.

Также «минздрав» обязали контролировать соблюдение условий изоляции пациентов с COVID-19.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» завели «дело» на врача по подозрению в заражении людей коронавирусом.

Напомним, в «ДНР» подтверждены 32 случая заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяли 14 человек, 12 из них госпитализированы.

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