На Донетчине разоблачили экс-участника НВФ

В Мариуполе разоблачили экс-участника незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители установили, что в мае 2014 года мужчина 1970 года рождения присоединился к НВФ, которые захватывали госучреждения. Мужчина выполнял роль постового.

«Вскоре наемник изменил свою точку зрения и отказался от участия в незаконном формировании. По его словам, он понял, что ни к чему хорошему отсоединение Донбасса от государства не приведет. Опасаясь уголовной ответственности, мужчина не спешил с раскаянием. Сейчас полицейские проверяют его деятельность в составе бандформирования», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

В полиции также напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, человек, находившийся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедший из них и сообщивший об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.