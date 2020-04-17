Полицейские Константиновки задержали разбойника, напавшего на пожилого мужчину

В Константиновке (Донецкая обл.) днем напали на пожилого мужчину, когда тот возился в своем сарае. Нанеся телесные повреждения, вор схватил велосипед и скрылся. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Константиновское отделение полиции Донецкой области.

Полицейские немедленно выехали на место происшествия и разыскали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель. Похищенный велосипед изъят и будет возвращен пенсионеру. Задержанный проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.