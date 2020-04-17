Коронавирус: Украина еще не достигла пика заболеваемости

Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Это значительно ниже показатель, чем среднемировой. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, пишет пресс-служба Офиса президента.

В то же время Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными, учитывая Пасхальные и майские праздники. «Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое сложное время», – сказал Зеленский.

Напомним, по состоянию на 17 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели 246 человек, из них 12 детей и 42 медработника. Летальных случаев – 125.