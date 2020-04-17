В центрах занятости упростили оформление и увеличили размер пособия отдельным категориям

В связи с карантином центры занятости упростили процедуру оформления статуса безработного и выплаты помощи. Для отдельных категорий размер пособия по безработице был увеличен. Об этом сегодня, 17 апреля, рассказала директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что на период карантина упрощена процедура предоставления документов в центры занятости.

«Нужно заполнить собственноручно всего 2 заявления: заявление на предоставление статуса безработного и заявление о назначении помощи по безработице. Эти заявления (образцы) и вся информация находятся на сайте областной службы занятости, сайте Донецкой ОГА», – пояснила Рыбалко.

Заявления можно отправить по электронной почте или оставить в ящике для корреспонденции ближайшего центра занятости. После того, как специалисты проверят заявления, соискателей проинформируют по телефону о принятом решении.

«После получения этих заявлений мы с первого дня предоставляем статус и начинаем начисления», – отметила директор областного центра занятости.

В то же время после завершения карантина в течение 10 рабочих дней нужно будет предоставить в центры занятости оригиналы документов, чтобы подтвердить достоверность поданных сведений.

Валентина Рыбалко также сообщила, что в связи с введением карантина в действующее законодательство были внесены существенные изменения.

«Согласно этим изменениям, во-первых, статус безработного и начисления начинаются с первого дня после подачи заявления, во-вторых, увеличен минимальный размер помощи для незастрахованных лиц. То есть для людей, которые не имеют страхового стажа, нигде не работали или работали без оформления. А также для тех, кто в течение 12-ти месяцев до обращения платили единый налог менее 6 месяцев. Для таких категорий минимальный размер помощи увеличен с 650 грн до 1 тыс. грн.», – рассказала Рыбалко.

Она отметила, что для всех категорий безработных помощь насчитывается с первого дня после оформления, независимо от причин увольнения. Ранее, до внесения изменений, для уволенных по собственному желанию пособие насчитывалось с 91-го дня.