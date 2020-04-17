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Большая стройка: В Славянске обсудили обновление стадиона стоимостью более 35 млн грн (Фото)

17.04.20 17:30

В Славянске (Донецкая обл.) состоялось рабочее совещание по реконструкции стадиона имени Юрия Скиданова в рамках программы президента Украины «Большая стройка». Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает управление физкульту ры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

В Донецкой области до конца 2020 года должны открыть 5 новых стадионов в городах Волноваха, Краматорск, Селидово и Славянск.

С текущей ситуацией по реконструкции стадиона имени Ю.П.Скиданова коммунального учреждения «Спортивный клуб по месту жительства "Культурно-спортивный центр"» области ознакомил Славянский городской голова Вадим Лях.

Так, проектом предусмотрена реконструкция трибун и административного здания, ограждения, обустройства беговых дорожек, строительство теннисного корта, мини-футбольного поля и универсальной площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Обновление стадиона, общая стоимость которого составляет 35 469,872 грн, будет финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

Заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин в диалоге с участниками рабочего совещания отметил необходимость жесткого соблюдения сроков выполнения запланированных работ.

На сегодняшний день завершена подготовка тендерной документации, на 22 апреля объявлен аукцион.

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