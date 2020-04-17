COVID-19 в «ЛНР»: Медики зарегистрировали 21 случай заболевания

В «ЛНР» зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, предают местные нтернет-ресурсы.

«На сегодняшний момент зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией», – сказала она.

По ее словам, более пяти тыс. местных жителей находятся под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус. Из них в инфекционных стационарах – до 100 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 апреля в «ЛНР» медики зарегистрировали 17 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, как утверждает Пащенко, у людей у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, болезнь протекает в легкой или средней форме. Под наблюдением находятся более 4-х тыс. человек.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.