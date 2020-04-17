В Бахмуте начали подготовку к строительству учебного корпуса ДВОУР им. С. Бубки

В Бахмуте (Донецкая обл.) начаты подготовительные работы для строительства учебного корпуса Донецкого высшего училища олимпийского резерва (ДВУОР) им. С. Бубки. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Сообщается, что сегодня заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин и начальник управления физической культуры и спорта облгосадминистрации Владимир Мыцик с рабочим визитом посетили Бахмут, где после перемещения из Донецка восстанавливает полноценную деятельность Донецкое высшее училище олимпийского резерва им. С. Бубки.

«Сейчас на месте будущего учебного корпуса начаты подготовительные работы. Демонтируем трибуну и готовим площадку для строительства», – рассказал прораб Игорь Игнатенко, представитель подрядчика – ООО «Хозхимсервис».

В пресс-службе напомнили, что учреждение, которое играет важную роль в процессе подготовки спортсменов высокого класса, с 2015 года функционирует на базе Бахмутского детского загородного учреждения оздоровления и отдыха «Огонек». Для тренировок арендуется стадион «Металлург», который соответствует современным международным стандартам. В 2019 году ДВУОР им. С.Бубки получило в пользование реконструированное футбольное поле с искусственным покрытием 105х68 м на территории стадиона «Авангард».

Для обеспечения училища собственными спортивными сооружениями был разработан проект по строительству учебного корпуса на 400 учащихся и студентов по ул. Благовещенской. Проведены тендерные процедуры, заключен договор с подрядчиком – ООО «Хозхимсервис». Работы, общая стоимость которых по экспертному отчету составляет 176 330,862 тыс. грн, будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

«Проектом предусмотрено: строительство актового зала на 200 мест, буфета на 60 человек, административных, медицинских и подсобных помещений, универсального игрового зала и специализированных спортивных залов (по тяжелой атлетике, борьбе, гимнастике, тира для стрельбы из пневмо-тактического оружия), инженерного блока, автостоянки, а также обустройство на стадионе "Авангард", что рядом, беговых дорожек, тренажерный площадки, площадок для прыжков в длину и высоту, секторов для толкания ядра, метания диска и молота, тренировочного метательного поля», – рассказали в пресс-службе.

В ДонОГА добавили, что вскоре учебное заведение также получит собственную базу для проживания спортсменов – на его баланс с баланса Бахмутского педагогического училища передано 5-этажное общежитие. Проект по реконструкции здания входит в перечень объектов, утвержденный в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины Европейского инвестиционного банка. Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации в части заработной платы и цен на материалы.