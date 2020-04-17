В «ЛНР» из-за COVID-19 на самоизоляцию отправили город

В «ЛНР» запретили передвижение в Первомайске всех видов личного транспорта без пропусков, сегодня, 17 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что на очередном заседании «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии» было принято решение об усилении строгого режима самоизоляции в городе.

Также решено на время религиозных Пасхальных праздников закрыть для посещения граждан кладбища (кроме оформления услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении), прекратить работу рынков, запретить передвижение всех видов личных транспортных средств, кроме острой необходимости (по пропускным документам).

Срок действия с 18:00 17 апреля 2020 года до особого распоряжения.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.