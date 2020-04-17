Ведение агрессивной войны: На Луганщине обнаружена опасная российская мина

Правоохранители обнаружили военное средство поражения производства РФ вблизи боевых позиций ВСУ на Луганщине. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратура Луганской области совместно с работниками военной контрразведки СБУ и оперативно-тактической группировки «Север» задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям в Луганской области, – говорится в сообщении.

Отмечается, что при разминировании территорий вблизи боевых позиций Вооруженных Сил Украины, расположенных в с. Крымское Новоайдарского района Луганской области, обнаружено военное средство поражения производства РФ ОЗМ-72 – противопехотная осколочная выпрыгивающая мина кругового поражения. Указанный боеприпас не производится в Украине и не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по фактам ведения агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется третьим управлением Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, процессуальное руководство – управлением надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.