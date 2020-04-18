На Луганщине в отделениях полиции создают «дружественные к детям комнаты»

В отделах полиции Луганщины по современным требованиям обустроят дружественные ребенку комнаты. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Луганская областная администрация.

В Кременском, Северодонецком и Лисичанском отделах полиции ОП Главного управления Национальной полиции в Луганской области планируют провести ремонтно-строительные работы для обустройства трех дружественных к ребенку комнат по методике «зеленых комнат».

Открытый тендер по выбору подрядной организации для этого ремонта объявила 15 апреля ОО «Кременской центр регионального развития "Наша громада"» в рамках грантового проекта ПРООН «Эффективное управление и привлечение граждан для достижения правосудия, безопасности, защиты окружающей среды и социального единства в восточной Украине».

Участниками тендера могут стать субъекты предпринимательской деятельности, должным образом зарегистрированные согласно законодательству Украины. Это подрядные строительные организации, имеющие опыт работы в соответствующей сфере, соответствующие КВЭД для предоставления услуг, которые могут выполнить работы в указанный срок.