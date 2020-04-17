В Украине не отменят карантин, если будет рост числа инфицированных, – МОЗ

Отмена карантина в Украине будет зависеть от того, не состоится ли стремительный скачок количества заболеваний после празднования Пасхи. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что если количество новых больных будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантинные меры продлят, ведь в таком случае система здравоохранения может не справиться.

«О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. Между тем, мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчение», – сказал Ляшко.

По его словам, Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается и только по алгоритмам ВОЗ. По состоянию на сейчас проводятся 5 тыс. тестов в сутки.

«Относительно массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестируем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет делать обманчивое ощущение безопасности. Человек протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров и нарушать режим самоизоляции», – добавил Ляшко.