Пасха online: Где смотреть богослужения в храмах Донбасса (График)

На Донбассе местные телеканалы будут вести трансляции Пасхальных богослужений. Об этом сегодня. 17 апреля, сообщает пресс-служба Областной государственной администрации.

UA:Донбасс 19 апреля 2020 года будет вести трансляцию из Храма Святого пророка Ильи ПЦУ в г. Северодонецк с 00:00 до 03:00 часов ночи.

Эспрессо ТВ 19 апреля 2020 года будет транслировать богослужения с Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ с 00:00 до 03:00 и Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ 19 апреля 2020 с 07:30 до 11:00 часов утра.

Телеканал «Капри» будет транслировать богослужения онлайн со Свято-Михайловского храма в Покровске с 00: 00-04:00. Также «Капри»будет транслировать из храма Святителя Николая прихода Горловской епархии Украинской православной церкви из села Криворожье Добропольского района с 00:00 до 04:00 часов.

Телеканал «Орбита» выйдет в онлайн из Свято-Михайловского храма в Покровске 18 апреля с 23:45 до 19 апреля 4:00.

Телеканал МТВ выйдет в онлайн из мариупольского Свято-Михайловского собора УПЦ МП 18 апреля 2020 с 23:00 часов до 04:00 19 апреля 2020 года.

Донбасс Онлайн будет вести трансляцию из Свято-Сретенского храма УПЦ, что в пгт. Константиновка, с 00: 00-03: 00 часов.

