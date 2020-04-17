Повышала показатели: В Донецкой области налоговика-ревизора отдадут под суд

За служебный подлог ради показателей ревизор-инспектор ответит в суде. Об этом сегодня, 17 апреля. Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что завершено досудебное расследование в отношении главного государственного ревизора-инспектора, который обоснованно обвиняется в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2016 года главный государственный ревизор-инспектор одного из отделов Красноармейской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Донецкой области, с целью искусственного повышения показателей своей служебной деятельности, составила заведомо ложный официальный документ, а именно акт «об отказе от подписи в направлении на проверку», который, якобы, отказалась подписывать физическое лицо-предприниматель.

Прокуратурой направлено обвинительное заключение в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанной статье – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.