В Украине увеличили минимальное пособие по безработице на время карантина

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение увеличить на время карантина минимальный размер пособия по безработице до 1 тыс. грн. Об этом говорится в постановлении, обнародованном на сайте Фонда.

Так, на период действия карантина, установленного постановлением Кабмина № 211 «О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», и в течение 30 календарных дней после его окончания правление Фонда установило минимальный размер пособия по безработице в размере 1 тыс. грн.

Следует отметить, что на минимальное пособие имеют право безработные, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в качестве безработного, имеют страховой стаж менее 6 месяцев, а также, в других случаях.

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования и действует с 12 марта 2020 года и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.