Украине необходимо объединенное национальное лидерство, – Яценюк

В нынешний период кризиса для Украины важно сохранить базовые ценности, а также иметь национального лидера, который сможет вывести страну из сложившейся ситуации. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума, посвященной теме «Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?».

«Сейчас необходимо национальное лидерство. Не только тех, кто представляет власть, но и неправительственные организации, украинские интеллектуалы, цвет украинской нации, – объединенное национальное лидерство. Мы не имеем права размениваться, тем более, во времена таких вызовов», – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня нация должна объединиться перед вызовами: «Объединиться в том, что для нас наша украинское государство – это высшая ценность. Что гражданин Украины – это высшая ценность нашего государства. Объединиться в том, что у нас есть общая правда».

«У нас могут быть разные общественно-политические взгляды, и это нормально. Но общая правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Что на Майдане расстреливали украинцев, которые боролись за независимость страны. Что режим, который поддерживался Путиным и Россией, хотел уничтожить европейскую перспективу Украины. Совместная правда в том, что сегодня Украине нужна профессиональная власть с политическим лидерством», – сказал политик.

Примером такого политического лидерства Яценюк назвал канцлера Германии Ангелу Меркель: «Сегодня вся Европа и весь мир увидели, что тот, кто является настоящим политическим лидером, кто стоит на настоящих ценностях, – всегда выведет нацию, страну и государство из наибольшего кризиса. В этом же сегодня нуждается Украина».

Он также вспомнил сегодняшнюю статью в Financial Times, в которой были слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозах прихода популистов к власти в Европе: «Позволю себе с ним не согласиться. В Европе уже популисты. Они уже пришли. В Украине сегодня, к сожалению, так же популисты, которые говорили, что наиболее сложные вопросы решат простейшими рецептами. Нет простых решений».

Политик отметил, что самое важное сейчас – базовые ценности, на которых «держится каждое государство и каждая нация». «В 2014 году мы устояли только по одной причине – мы были все вместе. И даже разногласия, которые у нас были, – а они всегда присутствуют, это естественно для каждой страны, – мы отложили их. Ведь мы знали, что у нас на повестке дня самый большой вызов – существование Украины и каждого украинца. Поэтому мы выиграли тогда и сейчас должны выиграть», – сказал Яценюк.

Кроме Арсения Яценюка участие в онлайн дискуссии также приняли участие:

Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член инициативной группы «Первое декабря»;

Виталий Портников, журналист, публицист;

Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Украины, в. о. президента Украины – 2014 год, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;

Анка Фельдгузен, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине;

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину», бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский форум – центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель – Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину».