Эпидемия COVID-19: У Зеленского рассказали о проблемах медиков

Более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, пишет пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что комиссии по проверке больниц в регионах показали, что несмотря на хорошую статистику от местной власти у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питании врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии.

В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены. А обеспечить предоставление указанных услуг должна местная власть. «Если власть в регионах не умеет, не знает – значит, надо рассказать, объяснить. Если есть деньги, то надо обеспечить их эффективное использование», – сказал Владимир Зеленский.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из Стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.

Напомним, по состоянию на 17 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели 246 человек, из них 12 детей и 42 медработника. Летальных случаев – 125.