В Донецкой области уже в этом году намерены открыть две школы

В Донецкой области в рамках проекта «Большая стройка» продолжается капитальный ремонт общеобразовательной школы I-III ступеней №7 в городе Новогродовка и Селидовской общеобразовательной школы I – III ступеней №6. Обе школы планируют принять учеников уже в этом году, сообщает сегодня, 17 апреля, пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

Термомодернизация ООШ №6 в г.Селидово завершена на 80%. Сейчас завершены работы по утеплению фасада здания и благоустройства территории, кроме спортивной площадки. Отделочные работы на 2-4 этажах выполнены на 90%, заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, частично заменена система вентиляции, электроосвещение. Продолжаются внутренние отделочные работы на 1 этаже.

Строительная готовность школы в Новогродовке составляет 39%. На сегодня частично выполнены работы по отделке фасадов, устройству потолков, облицовки стен и пола плиткой, укладке линолеума, монтажу электрического и сантехнического оборудования, металлических конструкций навеса главного входа, монтажу системы отопления актового зала, пожарной сигнализации.

«Оборудование школ должным образом и создание комфортных условий для обучения – важная составляющая государственной образовательной реформы. Поэтому держу эти вопросы на личном контроле – по всем школам, которые ремонтируем на территории области за счет областного бюджета и Госфонда регионального развития», – отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.