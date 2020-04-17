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В Донецкой области новый подтвержденный случай заболевания COVID-19

17.04.20 18:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Об этом сегодня, 17 апреля, в Тelegram сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам. положительный результат ПЦР-исследования на наличие вируса получил 64-летний мариуполец.

Таким образом, на территории области с начала объявления карантина зафиксировано 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (7 в Мариуполе, 2 в Дружковке, по одному – в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Славянске).

Из этих 13 случаев 1 завершился летальным исходом (умер 84-летний мужчина из Дружковки), 8 пациентов выздоровели (5 в Мариуполе, по одному – в Бахмуте, Белозерске и Мирнограде) и 4 продолжают лечение (второй Мариуполе, по одному – в Дружковке и Славянске).

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