Карантин: В Донецкой области усилены меры по противодействию домашнему насилию

В Донецкой области во время карантина усилены меры по противодействию домашнему насилию. Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, об этом шла речь сегодня, 17 апреля, во время видео совещания рабочей группы по противодействию домашнему насилию.

Полицейские совместно со всеми компетентными службами определили алгоритм взаимодействия при реагировании на такие правонарушения в условиях карантина.

В совещании приняли участие работники полиции, представители службы по делам детей, управления семьи, молодежи и массовых мероприятии национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации, Донецкого областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, работники юридической помощи и филиала Государственного учреждения «Центр пробации в Донецкой области».

Собравшиеся обсудили предложения в план совместных мероприятий по противодействию домашнему насилию в период карантина.

В частности, рассмотрели вопросы налаживания функционирования работы кризисных центров, «горячих линий» оказания помощи по юридическим и социальным вопросам, психологической поддержки жертвам домашнего насилия. Была подчеркнута срочность обмена информацией между службами в случае выявления указанных фактов.

Кроме полицейских, помощь жертвам домашнего насилия в круглосуточном режиме будут предоставлять мобильные бригады психологической помощи. Также полицейские усилят превентивную работу с лицами, находящимися на учете, чтобы предупредить рецидив.

Присутствующие отметили, что уровень взаимодействия между службами находится на высоком уровне и не обнаружено роста подтвержденных фактов о домашнем насилии.

Так, в 2020 году полицейские Донетчины открыли 135 уголовных производства по факту домашнего насилия, 112 из них уже направлены в суд. За время карантина в Единый реестр досудебных расследований внесено 55 таких фактов, чтоне превышает среднемесячный показатель по сравнению с прошлыми периодами. С начала года полицейские применили к обидчикам 399 срочных запретительных предписаний и составили более 2,5 тысячи протоколов.

Если Вы стали жертвой домашнего насилия, не замалчивает это! Обращайтесь за помощью в полицию по телефону «102». Также Вы можете анонимно и круглосуточно обратиться на «горячие линии» помощи:

Национальная «горячая линия» по противодействию домашнему насилию (Ла Страда): 116123/0800500335;

Правительственная горячая линия для лиц, пострадавших от домашнего насилия: 1547;

Детская горячая линия: 116111

Также контактные номера помощи непосредственно в вашем городе Вы найдете по ссылке.