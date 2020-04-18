В Украине подтверждено 5106 случаев COVID-19

В Украине по данным на 9:30 сегодня, 18 апреля, подтверждено 5106 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Всего в Украине исследовано 52534 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
В течение 17 апреля получено 444 уведомления о новых подтвержденных случаях.
В целом случаи подтверждены:
- Винницкая обл. – 319 случаев (17 выздоровели)
- Волынская обл. – 134 случая (12 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 104 случая (9 выздоровели)
- Донецкая обл. – 14 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. – 197 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. – 166 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. – 127 случаев (13 выздоровели)
- Ивано-Франковская область – 462 случая (27 выздоровели)
- Киев – 770 случаев (30 выздоровели)
- Киевская обл. – 280 случаев (16 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 234 случая (6 выздоровели)
- Львовская обл. – 221 случай (11 выздоровели)
- Луганская обл. – 9 случаев;
- Николаевская обл. – 31 случай;
- Одесская обл. – 106 случаев;
- Полтавская обл. – 49 случаев (9 выздоровели)
- Ривненская обл. – 283 случая (16 выздоровели)
- Сумская обл. – 82 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 366 случаев (31 выздоровел)
- Харьковская обл. – 62 случая (2 выздоровели)
- Херсонская обл. – 56 случаев (6 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 41 случай (4 выздоровели)
- Черкасская обл. – 141 случай (7 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 840 случаев (25 выздоровел)
- Черниговская обл. – 12 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
В целом 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как сообщалось ранее, 17 апреля в Украине подтверждено 4662 случая COVID-19. Всего в Украине исследовано 47096 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 16 апреля получено 501 уведомления о новых подтвержденных случаях.