RU
Все новости

В «ДНР»: Комендантский час на Пасху не отменят

17.04.20 18:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области действие комендантского часа на Пасху не отменяется.

Об этом шла речь в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по предотвращению COVID-19, пишут местные интернет-ресурсы. «Рекомендуем всем жителям ДНР воздержаться от посещений общественных мест, по возможности ограничить контакты, неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации», – сказала начальник «контрольного управления главы ДНР» Ольга Король.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» не будут проводить парад к 9 Мая, ко Дню Победы – праздничные мероприятия перенесены «до стабилизации эпидситуации».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк