В «ДНР»: Комендантский час на Пасху не отменят

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области действие комендантского часа на Пасху не отменяется.

Об этом шла речь в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по предотвращению COVID-19, пишут местные интернет-ресурсы. «Рекомендуем всем жителям ДНР воздержаться от посещений общественных мест, по возможности ограничить контакты, неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации», – сказала начальник «контрольного управления главы ДНР» Ольга Король.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» не будут проводить парад к 9 Мая, ко Дню Победы – праздничные мероприятия перенесены «до стабилизации эпидситуации».