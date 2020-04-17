Присвоили полмиллиона: На Донетчине главному врачу и директору предприятия грозит до 12 лет тюрьмы

На Донетчине будут судить главного врача коммунального лечебно-профилактического учреждения (КЛПУ) «Новогродовская центральная городская больница» и директора общества с ограниченной ответственностью за присвоение более полумиллиона гривен бюджетных средств. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Селидовским отделом Красноармейской местной прокуратуры направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении двух лиц, которые завладели денежными средствами Новогродовского городского совета», – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в декабре 2017 года между главным врачом больницы и директором ООО был заключен договор подряда, одним из пунктов которого была установка лифта стоимостью 520 тыс. 854 грн.

Однако, в указанный договором срок подъемник подрядчиком установлен не был, зато заказчиком подписаны акты выполненных работ, на основании которых ООО незаконно получило на свой счет из городского бюджета почти 535 тыс. 494 грн.

«Действия директора ООО и главного врача КЛПУ Новогродовский ЦГБ квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины», – сказано в сообщении.

Максимальное наказание по санкциям статей – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.