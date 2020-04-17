От Счастья до Новоайдара: На Луганщине отремонтируют 32 км дороги

В Луганской области группа дорожно-строительных компаний RDS отремонтирует 32 км дороги на участке от города Счастье до Новоайдара на трассе Н-21, которая соединяет Северодонецк и Станицу Луганскую, передает «Интерфакс-Украина».

Следует уточнить, что ремонт будет проведен в рамках выигранного тендера Службы автомобильных дорог с договоренной ценой в 816,99 млн грн.

«В городе Новоайдар мы построили производственную базу, сумма инвестиций уже составила около $3 млн. Там будет находиться асфальтобетонный завод Amomatic-LMK VS 240S производительностью 240 т/ч. Отсюда будем поставлять все инертные материалы и асфальт на объект», – заявил совладелец группы Евгений Коновалов.

По словам Коновалова, компании предстоит выполнить такие работы, как фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, устройство основания, устройство двух слоев асфальтобетона 10 см и 5 см и ремонт съездов, остановок, а также нанести разметку.

«Реализация этого проекта позволит создать 450 новых рабочих мест в этом непростом регионе. Сейчас на участке уже проводят геодезические изыскательские работы. На производственные базы завозятся инертные материалы и идет монтаж ГСУ и асфальтобетонного завода», – пояснил совладелец RDS.

Согласно данным в ProZorro, договорная цена является динамической, основные работы (788,8 млн грн) предполагаются на текущий год. Срок предоставления услуг – до конца 2021 года.

Станица Луганская – единственный пункт пропуска между Украиной и неподконтрольными территориями в Луганской области. До карантина его ежедневно пересекало от 10 до 13 тысяч человек. Эта дорога также объединяет разные районы Луганской области и имеет ключевое экономическое значение.