На Луганщине растет число безработных: Количество вакансий сократилось вдвое

В Луганской области с начала карантина почти в 1,5 раза увеличилась регистрация безработных в центрах занятости. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский, сообщает пресс-служба центра занятости.

Так, с 12 марта по 15 апреля зарегистрировано уже 2005 человек. Отмечается, что наибольшее количество людей были уволены в сфере обслуживания и общественного питания.

Кроме того, количество вакансий, поступающих от работодателей в условиях карантина, уменьшилась почти вдвое. Сейчас востребованы работники сельского и лесного хозяйства, наблюдается также спрос на работников в сфере здравоохранения, предоставления социальной помощи, логистики.

В центре занятости напомнили, что на период карантина обслуживание граждан (в том числе прием соискателей и зарегистрированных безработных) происходит дистанционно – по телефону и через электронные сервисы. Алгоритм работы можно посмотреть на официальном сайте Государственного центра занятости: https://www.dcz.gov.ua.