В «ДНР» введен масочный режим

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области введен обязательный масочный режим для людей, находящихся в торговых объектах и в общественном транспорте.

Об этом шла речь сегодня, 17 апреля, в ходе заседания «межведомственного оперативного штаба по предотвращению COVID-19, пишет местные интернет-ресурсы. «Всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых расположены торговые объекты, а также в транспортных средствах общественного пользования», – сказала начальник «контрольного управления главы ДНР» Король.

Ранее сообщалосьhttps://dnews.dn.ua/news/746488, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области действие комендантского часа на Пасху не отменяется.