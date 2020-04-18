На Донетчине ветеран АТО посадил плантации шиповника

Ветеран АТО Геннадий Попелюский из Константиновки получил два гектара земли и заложил первую в Донецкой области плантацию шиповника. Землю сдавал для анализа в лабораторию, чтобы убедиться, что она подходит для выращивания такой культуры, сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

«Сначала я хотел выращивать орехи, но после консультаций отказался от этой идеи. Мой знакомый предприниматель посоветовал посадить шиповник – земля и климат востока Украины для этого идеально подходят», – рассказывает Геннадий Попелюский.

Еще во время службы в 72-й отдельной механизированной бригаде начал думать, чем заниматься дальше. Познакомился с предпринимателем из Одесской области, который выращивает шиповник и орехи. Читал много историй о ветеранах АТО, об их успешных бизнесах. Это и вдохновило мужчину заняться собственным делом. После демобилизации в января 2020 года приобрел мотоблок, расчистил кусты, которые были на его участке, впоследствии вспахал поле, которое более 20 лет никто не обрабатывал.

Почти два года ветеран АТО потратил на изучение этой темы – где и какие купить саженцы, читал и спрашивал совета у тех, кто имеет такой опыт. Заказал почти 7000 однолетних саженцев. За них Геннадий заплатил 100 000 гривен. Сорта «Клубный» и «Глобус» привез из Одесской области. Приобрел их у предпринимателя, который уже выращивает шиповник и экспортирует его в Европу. Посадить эти саженцы помогала вся семья Геннадия и собратья из общественного формирования «Гайдамаки».

«Сейчас важно в короткие сроки посадить. У нас здесь будет капельный полив. Первые цветы и плоды должны быть в следующем году», – говорит мужчина.

В феврале этого года Геннадий принял участие в тренинге, который для ветеранов АТО был организован в Краматорске при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Вместе с бизнес-тренером человек посчитал прибыль, возможные риски, основные и дополнительные расходы, окупаемость затрат. Услышал о том, как можно развивать это дело.

«Я хочу, чтобы моя история была примером для других. Многие ветераны АТО получают землю и продают ее. Я тоже так хотел сделать, даже выставил на продажу. Но передумал. Моя жена Екатерина поддержала идею работы на свой земле. Я решил вкладывать свое время, труд и талант в садоводство», – говорит Геннадий.

Урожай шиповника ветеран АТО планирует продавать в Европу. Говорит, что есть предварительные договоренности со знакомым фермером и кооперативом. Также вместе с собратьями будет увеличивать шиповниковые поля. Друг Геннадия Андрей Балан на этой неделе помогал сажать шиповник. На своих двух гектарах, которые получил рядом, будет сажать в следующем году.

Геннадий стал первым ветераном АТО, который получил землю в Константиновке. Эти два гектара недалеко от города, рядом – река Кривой Торец.

«Я полюбил этот участок. Здесь наедине с природой. Люблю здесь быть и один, и с семьей. Сегодня, когда все помогают мне засадить эту землю, я счастлив, она отблагодарит меня», – говорит мужчина.

Также Геннадий хочет создать в Донецкой области кооператив, в который смогут войти ветераны АТО, которые занимаются фермерским делом.