Перевод средств: В НБУ дали пояснения по новому закону о финмониторинге

Новый закон о финмониторинге никак не повлияет на большинство операций по переводу денег. Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, которая развенчала мифы о новом законе, передает сегодня, 17 апреля, пресс-служба НБУ.

Требования закона не будут распространяться на:

уплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);

уплату кредита до 30 тыс. грн;

оплату товаров и услуг с помощью карты или иного платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Рожкова акцентировала, что «проблем с дистанционной оплатой коммуналки или другими обычными переводами быть не должно. Разъяснение уже прислали и банкам, и небанкам», – написала она.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 2179,