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Перевод средств: В НБУ дали пояснения по новому закону о финмониторинге

17.04.20 20:36
НБУ / Фото из открытых источников
НБУ / Фото из открытых источников

Новый закон о финмониторинге никак не повлияет на большинство операций по переводу денег. Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, которая развенчала мифы о новом законе, передает сегодня, 17 апреля, пресс-служба НБУ.

Требования закона не будут распространяться на:

  • уплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита до 30 тыс. грн;
  • оплату товаров и услуг с помощью карты или иного платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
  • снятие средств со своего счета.

Рожкова акцентировала, что «проблем с дистанционной оплатой коммуналки или другими обычными переводами быть не должно. Разъяснение уже прислали и банкам, и небанкам», – написала она.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 2179,

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