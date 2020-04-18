Операция «Нерест»: На Луганщине остановили машину с 200 кг рыбы (Фото)

На территории Луганщины продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику браконьерства в рамках операции «Нерест». Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.

Так, государственными инспекторами, общественным инспектором по охране окружающей среды, совместно с сотрудниками Кременского отдела полиции на передвижном блокпосту в с. Макеевка Кременского района был выявлен факт перевозки рыбы общим весом 200 кг, на которую отсутствовали документы, подтверждающие законность ее приобретения.

Водитель автомобиль «Ford Transit», в котором обнаружили рыбу, 35-летний житель. Северодонецка и 36-летний пассажир – житель Лисичанска объяснили, что они не имеют никаких документов на рыбу так везут ее из Харьковской области, где сами выловили ее для дальнейшего сбыта на территории Луганщины.

На данных граждан составлены административные материалы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП «Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях», протоколы направлены на рассмотрение в суд. Обнаруженную рыбу изъяли и передали на хранение правонарушителям по месту жительства, до вынесения судом соответствующего решения. Всего было изъято: лещ – 238 единиц, судак – 10 единиц, щука – 1 единица, плотва – 634 единицы.

Фото: Государственная экологическая инспекция в Луганской области

Мероприятия по предупреждению нарушений природоохранного законодательства продолжаются.