Большая стройка: Минздрав разработал инструкцию для строителей во время карантина

В Украине во время карантина продолжат строить объекты социальной инфраструктуры. Об этом сегодня, 17 апреля, шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, пишет пресс-служба Офиса президента.

Так, президенту доложили, что проект «Большое строительство» продолжается. Для этого была создана отдельная инструкция для работников строительной отрасли, согласованная с Минздравом.

«Замечательно, что мы можем создать условия, чтобы это направление работало. Это – и рабочие места, и налоги, и, наконец, восстановление нашей многострадальной инфраструктуры», – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Донецкой области в рамках проекта «Большая стройка» продолжается капитальный ремонт общеобразовательной школы I-III ступеней №7 в городе Новогродовка и Селидовской общеобразовательной школы I – III ступеней №6. Также в Славянске (Донецкая обл.) состоялось рабочее совещание по реконструкции стадиона имени Юрия Скиданова в рамках программы президента Украины «Большая стройка».