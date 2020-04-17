В Мариуполе запретили работу супермаркета, на открытие которого собралась толпа жителей

В Мариуполе (Донецкая обл.) решили запретить работу супермаркета, на открытие которого 16 апреля собралась многочисленная толпа горожан. Об этом сегодня, 17 апреля, во время традиционного брифинга сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков.

«Было принято решение о запрете функционирования указанного объекта, который расположен по адресу ул.Шевченко, 89-105. А именно магазин "Грация"», – сказал Мешков.

Кроме того, по его словам, данным решением штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будут проведены дополнительные проверки торговых сетей на соблюдение всех санитарных требований. «По ее результатам, поднимется вопрос о дальнейшем функционировании торговых точек», – сказал заместитель городского головы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в условиях карантина 16 апреля открылся новый супермаркет. Местные жители толпой хлынули в магазин. Позже стало известно, что скандальный супермаркет закрыли. Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 3-х лет лишения свободы.