В Курахово создадут современный сварочный учебный центр

Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» (проект USAID) подписал грантовое соглашение с Кураховским профессиональным лицеем, сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что проект USAID будет способствовать созданию сварочного учебного центра и обеспечит его сварочным оборудованием, электрооборудованием, инструментами, компьютерной техникой, мебелью. Стоимость этого оборудования составляет 3 миллиона 684 000 гривен.

«Нового оборудования наше заведение не получало двадцать пять лет. По этому гранту от проектов USAID лицей получит 16 современных сварочных аппаратов, воздушно-плазменный резак, оборудование для сварочного процесса, 11 компьютеров и мебель. Все это поможет получить студентам практические навыки во время обучения. Выпускники лицея будут конкурентоспособными на рынке труда города и Донецкой области. Этот центр привлечет не только учеников школ, но и незанятое население города и региона для переподготовки квалифицированных рабочих, обучения и стажировки на новом оборудовании», – сказала директор Кураховского профессионального лицея Елена Черная.

Также в учебном корпусе лицея создадут компьютерную лабораторию для проведения теоретических курсов.

Благодаря новому оборудованию лицей сможет в будущем создать центр для профессиональной подготовки работников местных предприятий, обучать безработных благодаря сотрудничеству с местным центром занятости.

Сейчас в Кураховском профессиональном лицее учатся 200 учеников по шести специальностям строительной отрасли.