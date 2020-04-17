Сивохо: Шоу-бизнес – «детский сад» по сравнению с политикой

Идя из шоу-бизнеса в политику Сергей Сивохо предполагал, что эта сфера проблемная, но не думал, что настолько.

«Все говорят, что шоу-бизнес – это самое страшное место. Мол, там нет друзей, все друг друга подставляют. Это все "детский сад" по сравнению с политикой. На самом деле. Шоу-бизнес дает какую-то закалку. Но тут (в политике, – ред.) – совсем другое. Это шоу-бизнес, умноженный на школу человеческих страстей. Потому что в политике нет вообще ничего святого. В ней нет никаких предварительных договоренностей, очень мало честности, очень мало порядочности. По крайней мене, в украинской политике», – сказал Сивохо, который в марте был уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

При этом Сивохо особо не был разочарован, когда начал свою политическую деятельность. «Потому что мы знали что там [в политике] всё так и есть. Но просто не представляли себе – до какой степени», – пояснил он.

Относительно своей роли в политике Сивохо считает, что результатов еще нет. «Идет только борьба за результаты», – сказал он.

Учитывая события прошедшего года Сивохо все равно бы не стал отговаривать Владимира Зеленского баллотироваться на пост президента Украины. «Если он принял решение, то отговаривать бесполезно», – сказал он.

Если учесть, что Зеленский утверждал, что он пришел в президентство только на один срок, то политика все-равно оставит отпечаток на его дальнейшей судьбе и карьере. «Я недавно смотрел американский сериал. Там действующий президент США – это человек, который пришел из сериального бизнеса. Он был актером сериалов. И он, мечтая о конце свой президентской карьеры, ставит себе целью – это же теперь будет очень круто, теперь я смогу себе спокойно играть в полном метре. Какие сериалы? Только блокбастеры! Политика отставит отпечаток на Владимире Александровиче безусловно», – отметил Сивохо.

При этом он не берется прогнозировать, как в дальнейшем сложится судьба Зеленского. «Он сильный человек. Посмотрим, как все будет», – сказал экс-советник секретаря СНБО.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»