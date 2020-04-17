Пыталась провезти в «ДНР»: На Донетчине суд конфисковал у гражданки более 6,6 млн грн

На Донетчине суд оштрафовал и конфисковал у гражданки более 6,6 млн грн, которые она в марте пыталась провезти через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на неподконтрольную украинским властям территорию. Средства направлены в бюджет государства. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Так, административное взыскание в виде 340 грн. штрафа с конфискацией 173,5 тыс. долл. США и более 5,9 млн российских руб. в собственность государства – такое наказание получила гражданка Украины в соответствии с постановлением Артемовского горрайонного суда Донецкой области.

Правонарушение было зафиксировано в марте 2020 года сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС из состава Объединенных сил совместно с работниками Госпогранслужбы и Службы безопасности Украины (СБУ) во время проведения контрольно-разрешительных процедур на КПВВ «Майорское».

В ГФС напомнили, что во время осмотра автомобиля, который двигался на неподконтрольную Украине территорию, была обнаружена крупная партия наличных средств, спрятанных частями в личных вещах пассажирки и под задним сиденьем автомобиля, на общую сумму в эквиваленте более 6,6 млн грн.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела были направлены в суд. По решению суда женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 204-3 КУоАП, на нее наложены штрафные санкции с конфискацией в доход государства всей суммы скрытых денежных средств.