Шмыгаль виртуально «посетит Германию», чтобы пообщается с Меркель

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель планирует обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества и финансовой поддержки Украины. Об этом сегодня, 17 апреля, со ссылкой на сообщение Шмыгаля пишет « Интерфакс – Украина ».

«20 апреля посещу Германию Конечно, в виртуальной форме. Covid-19 внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник проведем видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, финансовую поддержку и ход реформ в Украине», – написал Шмыгаль.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер и премьер «обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах». «Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации Минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины», – рассказал он.